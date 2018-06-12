حساب المواطن يوضح هل يؤثر الرصيد البنكي على استحقاق الدعم
أوضح حساب المواطن أن الرصيد البنكي للمستفيد لا يؤثر على استحقاق الدعم.
وقال حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إن المستحقات المالية من التقاعد أيضًا لا تؤثر على الدعم.
وشدد حساب المواطن على ضرورة الإفصاح عن أي دخل من نشاط تجاري؛ كي لا تتأثر أهلية المستفيد وتابعيه في الاستحقاق للدعم.
خديجه[ عدد التعليقات: 587 ] نشر منذ 23 دقيقة
جزاكم الله خير فعلا مجهودات ملموسه استمروا وفقكم الله 👍
عمار[ عدد التعليقات: 220 ] نشر منذ 22 دقيقة
هاذا المجهود الله يجزاكم خير ❤️👍🏼