حساب المواطن يوضح هل يؤثر الرصيد البنكي على استحقاق الدعم

عادل الحربي(صدى):

أوضح حساب المواطن أن الرصيد البنكي للمستفيد لا يؤثر على استحقاق الدعم.

وقال حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إن المستحقات المالية من التقاعد أيضًا لا تؤثر على الدعم.

وشدد حساب المواطن على ضرورة الإفصاح عن أي دخل من نشاط تجاري؛ كي لا تتأثر أهلية المستفيد وتابعيه في الاستحقاق للدعم.