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مناخ معتدل يسيطر على أجواء عيد الفطر المبارك بالمملكة

مناخ معتدل يسيطر على أجواء عيد الفطر المبارك بالمملكة
نايف السالم(صدى):

كشف خبير الأرصاد حسن كراني، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس خلال 72 ساعة في عيد الفطر المبارك .

وقال ” كراني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” طقس العيد لـ 72 ساعة ، إعتدال حراري بعون الله عالشرقية والوسطى وكافة الأجواء مع تعمق الٱزور عبر الشمالية الغربية والتراجع للهند الموسمي للقارة الهندية ” .

وتابع: ” وذلك لا يعني التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة ، عوالق ترابية عالشمال والوسطى والشرقية وأجزاء من الغربية بقية العناصر تابعوها يوميا ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1092 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم لك الحمد والشكر وفضل لك

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