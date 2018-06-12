مناخ معتدل يسيطر على أجواء عيد الفطر المبارك بالمملكة

نايف السالم(صدى):

كشف خبير الأرصاد حسن كراني، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس خلال 72 ساعة في عيد الفطر المبارك .

وقال ” كراني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” طقس العيد لـ 72 ساعة ، إعتدال حراري بعون الله عالشرقية والوسطى وكافة الأجواء مع تعمق الٱزور عبر الشمالية الغربية والتراجع للهند الموسمي للقارة الهندية ” .

وتابع: ” وذلك لا يعني التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة ، عوالق ترابية عالشمال والوسطى والشرقية وأجزاء من الغربية بقية العناصر تابعوها يوميا ” .