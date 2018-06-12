بالصور.. أطفال تمت التضحية بهم لمنع الكوارث الطبيعية

بيرو(صدى):

عثر علماء الآثار 56 هيكلاً عظمياً لأطفال تمت التضحية بهم خلال طقوس وثنية في بيرو .

كما تم العثور على 30 هيكلاً لأشبال الحملان الذين تم التضحية بهم أيضا بالاضافة إلى هياكل الأطفال .

ووفقا لعلماء الآثار، فإن أقدم المدافن يبلغ من العمر 600 سنة، وتم التضحية بالأطفال إلى الآلهة الوثنية في محاولة لمنع الكوارث الجوية.

وتحدث العلماء في بيان إعلامي ، عن وجود ظاهرة ” النينيو ” بالقرب من بيرو ، والتي تتجلى في زيادة غير طبيعية في درجة حرارة الطبقة السطحية بالقرب من الجزء الاستوائي للمحيط الهادئ بمقدار 0.5 درجة مئوية، وثبت أن هذه الظاهرة يمكن أن تسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات على الأرض .