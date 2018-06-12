المقاومة اليمنية ترفع جاهزيتها استعدادا لتحرير الحديدة
رفعت المقاومة اليمنية المشتركة، اليوم الثلاثاء، جاهزيتها القتالية، ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة ؛ استعدادًا لمعركة تحرير الحديدة.
وفي هذا السياق قال مصدر في المقاومة الوطنية اليمنية إن قوات كبيرة من ألوية العملاقة، والمقاومة الوطنية والتهامية وصلت إلى مشارف مدينة الحديدة وتواصل انتشارها على خطوط المواجهة لبدء معركة الحسم.
وأضاف: ” التكتيك العسكري للمعركة يراعي الحفاظ على أرواح المدنيين والبنية التحتية بما يضمن تحرير المدينة دون خسائر بشرية في صفوف المدنيين ” .
طلال[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ 3 ساعات
كفووو بيض الله وجوههم 👏👏👏
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 579 ] نشر منذ 3 ساعات
اُشدُدْ بالأحرارِ وكلِّ شقيقٍ هبَّ الأَزْرَ
تَكلّلْ يا بطلاً بالنَّصْر
تَدَرَّعْ بالإقدامِ وبالإصرارِ
اِرْكبْ من أجلِ كرامتِكَ الأخْطار..
تَصدَّرْ عاصفةً للحزمِ كإعصار
واجعلْ زُعْرانَ الفُرسِ بصعدةَ أوْ صنعاءَ عُروبتِنا عِبَراً لأُولي الأبْصار.
خديجه[ عدد التعليقات: 587 ] نشر منذ 3 ساعات
حيا بكم
والله ناصركم