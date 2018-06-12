المقاومة اليمنية ترفع جاهزيتها استعدادا لتحرير الحديدة

فهمي محمد(صدى):

رفعت المقاومة اليمنية المشتركة، اليوم الثلاثاء، جاهزيتها القتالية، ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة ؛ استعدادًا لمعركة تحرير الحديدة.

وفي هذا السياق قال مصدر في المقاومة الوطنية اليمنية إن قوات كبيرة من ألوية العملاقة، والمقاومة الوطنية والتهامية وصلت إلى مشارف مدينة الحديدة وتواصل انتشارها على خطوط المواجهة لبدء معركة الحسم.

وأضاف: ” التكتيك العسكري للمعركة يراعي الحفاظ على أرواح المدنيين والبنية التحتية بما يضمن تحرير المدينة دون خسائر بشرية في صفوف المدنيين ” .