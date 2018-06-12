الاتصالات: 90% نسبة انتشار خدمات النطاق العريض عبر الاتصالات المتنقلة

علي القحطاني (صدى):

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم, نشرتها الرقمية في عددها الـ 32، والمعنية برصد أهم مستجدات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بنهاية الربع الأول لعام 2018.

وتضمنت النشرة, عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة التي بلغت 42 مليون اشتراك 71% منها مسبقة الدفع، وعدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت التي بلغت حوالي3.72 مليون خط، في حين أن الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة قد بلغت حوالي 29.3 مليون اشتراك بنسبة انتشار بلغت 90% على مستوى السكان، وكذلك بلغ عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة حوالي 2.19 مليون؛ التي تشمل خطوط المشتركين الرقمية (DSL)، التوصيلات اللاسلكية الثابتة، بالإضافة إلى الألياف البصرية، والخطوط السلكية الأخرى.