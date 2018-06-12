بالفيديو.. آل الشيخ يشارك في إعداد أغنية ” يا سعودي ” إهداء لعشاق الأخضر

طلال الغامدي(صدى):

أطلقت شركة الاتصالات السعودية STC، اليوم الثلاثاء، إهداء لعشاق الأخضر، من خلال تصويرًا جديدًا لأغنية المنتخب بمناسبة بدء المشاركة في التمرينات الأخيرة استعدادًا للمباراة الافتتاحية أمام المنتخب الروسي المضيف.

وحرص رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ على المشاركة في الأغنية بالكلمات، والفنان رابح صقر بالتلحين والغناء، فيما شارك الموزع العالمي آر. رحمون بالتوزيع، فيما شارك اللاعبون في الغناء أيضا.