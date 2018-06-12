الفرنسي باتريس كارتيرون يتولى تدريب الأهلي المصري

نواف السالم(صدى):

تعاقد النادي الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، لمدة موسمين؛ ليكون خلفًا لحسام البدري.

ومن المقرر أن يصل المدرب الفرنسي إلى القاهرة، غدًا الأربعاء؛ ليقود مرحلة التحديات الجديدة مع القلعة الحمراء.

يجدر الإشارة إلى أن كارتيرون لن يصطحب أية معاونين معه وسيكون جهازه المعاون مصري.

ويتمتع المدرب الفرنسي بسيرة ذاتية جيدة؛ ويبلغ من العمر 48 عامَا؛ ويتمتع بطموح كبير، بالإضافة إلى إلمامه الكامل بالكرة الأفريقية، ومعوقاتها؛ حيث أنه تولى مسبقًا مسئولية فريق تي بي مازيمبي الكونغولي وفاز معه بدوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي ” .

ويعرف عن كارتيرون امتلاكه لطريقة لعب مميزة وأسلوب مختلف ظهر خلال فترة تولية لمنتخب مالي قبل نهائي بطولة الأمم الأفريقية 2013.