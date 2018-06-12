جاجوار E-Pace تعرض بتعليق قابل للتكيف ومحركات أرخص

متابعات(صدى):

حملت جاجوار لسيارتها E-Pace الجديدة العديد من المزايا المطورة الحديثة , وتضمنت السيارة الكروس أوفر الجديدة محرك جديد وتعليق حديث وباقة من التجهيزات الاضافية. وخيار المحرك الجديد يعتبر أقل قوة من المحركات Ingenium التي تتواجد في السيارة بالفعل , وبينما تتوفر السيارة بقوة بين 250 و300 حصان من المحرك سعة 2 لتر بشاحن توربيني, فيمكن الحصول عليها بالمحرك الجديد بقوة أقل من 200 حصان مما يجعلها أرخص في بعض الأسواق على الأقل .

وفي بريطانيا على سبيل المثال, فان سعر السيارة يبدأ من 28.500 ألف استرليني بينما سعر النسخة بقوة 250 حصان فتبدأ من 35.190 ألف استرليني للبنزين و30.355 استرليني للديزل وهو ما يجعل النسخة الأولى الجديدة الأرخص بين عروض جاجوار خاصة أنها أرخص من جاجوار XE .

ويمكن للسيارة بالمحرك الجديد التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 7.7 ثانية مع استهلاك وقود بواقع 34.4 ميل في الجالون. كما زودت السيارة بتعليق نشط جديد مع ممتصات صدمات خاصة وصمامات هيدروليكية خارجية لتحسين جود الركوب وتحسين استجابة السيارة والتحكم في جسمها ويرصد النظام حركة السيارة كل 2 مللي ثانية ويصحح نظام امتصاص الصدمات حسب الحاجة كما توجد وضعية للطرق الوعرة .

كما تواجد اعدادات سمارت التي تعدل المقاعد حسب تفضيلات السائق وكذلك التحكم في المناخ ونظام الترفيه وتعتمد السيارة في هذا النظام على ذكاء اصطناعي خاص .