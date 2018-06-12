بالفيديو.. توافد المعتمرين القطريين إلى مطار جدة يفضح تنظيم الحمدين

طلال الضوي(صدى):

فشلت السلطات القطرية في منع الشعب القطري من أداء مناسك العمرة؛ على الرغم من حملاتها التي شنتها لمنع شعبها من القدوم إلى المملكة، وإصدار الفتاوى التي تمنع قدومهم إلا عبر الخطوط القطرية دون خجل.

وعلى الرغم من أكاذيب النظام القطري بشأن منع المملكة لمعتمري قطر من القدوم إلى السعودية، استقبلت جدة، اليوم الثلاثاء، معتمرين قطريين؛ لأداء العمرة.

ووثقت قناة العربية لحظة وصول المعتمرين القطريين إلى جدة قبل قليل؛ للتأكيد على ترحيب المملكة بالشعب القطري الشقيق؛ لأداء مناسك العمرة.

وكانت المملكة أعلنت ترحيبها بالمعتمرين القطريين؛ إلا أن الأبواق القطرية الكاذبة خرجت عبر ” الجزيرة “؛ لتشوه صورة المملكة وتزعم أنها تمنع المعتمرين من القدوم ؛ لأداء مناسك العمرة.

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