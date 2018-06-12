بالفيديو.. الجماهير تتفاعل مع ” الأخضر ” على متن رحلة من الرياض لـ موسكو

نواف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو احتفالات ركاب رحلة على طائرة للخطوط السعودية متوجهة من الرياض إلى موسكو لتشجيع المنتخب الوطني في افتتاح بطولة كأس العالم أمام روسيا.

وظهر في المقطع المصور الجماهير وهي تتفاعل مع أغنية تدعم مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في روسيا، من خلال تكرارها الأهازيج.