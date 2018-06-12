بالفيديو.. الجماهير تتفاعل مع ” الأخضر ” على متن رحلة من الرياض لـ موسكو
أظهر مقطع فيديو احتفالات ركاب رحلة على طائرة للخطوط السعودية متوجهة من الرياض إلى موسكو لتشجيع المنتخب الوطني في افتتاح بطولة كأس العالم أمام روسيا.
وظهر في المقطع المصور الجماهير وهي تتفاعل مع أغنية تدعم مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في روسيا، من خلال تكرارها الأهازيج.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17381 ] نشر منذ 23 دقيقة
اسأل الله لهم الثبات والنصر والعوده بالكأس ان شاء الله الى الرياض
طلال[ عدد التعليقات: 1161 ] نشر منذ 5 دقائق
روح واحن معاك يالخضر
ماجد[ عدد التعليقات: 1084 ] نشر منذ 5 دقائق
عيدنا مع المنتخب
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 4 دقائق
كككفو،اكثر نادي يدعم الاخضر فالمونديال” فخر وعزّ “🇸🇦💙💙