قرقاش: تحرير الحديدة سيجبر الحوثيين على التفاوض
صرَّح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، بأن تحرير محافظة الحديدة اليمنية ومينائها سيخلق واقعًا جديدًا وسيأتي بالحوثيين إلى طاولة المفاوضات.
وأكد ” قرقاش ” في سلسلة تغريدات له باللغة الإنجليزية على موقع ” تويتر ” ، أنه لا يمكن للحوثيين أن يُبقوا الحديدة رهينة حتى يمولوا حربهم ويحولوا تدفق المساعدات الإنسانية.
وأضاف أن اعتداءات الحوثيين على الحديدة طالت أكثر مما يُحتمل، مؤكدًا أنه يجب على المجتمع الدولي أن يضغط على الحوثيين للخروج من الحديدة ومغادرة مينائها دون إلحاق أضرار به.
وتابع: ” استخدام الحوثيين للألغام الأرضية والبحرية يظهر وحشيتهم وتجاهلهم لحياة اليمنيين ” ، مؤكدًا أن الإمارات العربية المتحدة والتحالف العربي سيواصلان التعجيل بتدفق المساعدات الإنسانية لكل اليمنيين.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17381 ] نشر منذ 17 دقيقة
عملاء ايران سيستعملون كل شي من اجل الحفاظ على الحديده لتصلهم الاسلحه من ايران
هؤلاء الخونه المغفلون لا ينفع معهم الا استعمال غاز الخردل ليتم القضاء عليهم في جحورهم المختبئين فيها كالفئران