المعارضة القطرية: النظام اعتقل عشرات المواطنين ولقنهم أبشع أنواع التعذيب

طلال الضوي(صدى):

كشف ائتلاف المعارضة القطرية، أن هذا الشهر سجَّل أضخم عملية تزوير للحقائق من قبل النظام القطري في مجال حقوق الإنسان من خلال ادعاءات التزامه بالشرائع الدولية، مشيرًا إلى أن الشعب القطري يتعرَّض يوميًا لأبشع أنواع الانتهاكات والاعتداءات اليومية.

وقال الائتلاف في سلسلة تغريدات له بموقع ” تويتر ” : ” لقد قام جهاز الأمن القطري بحملات اعتقال لعشرات المواطنين القطريين الشرفاء لرفضهم المشاركة في أنشطة وفعالية أقامها النظام تحت شعار التأييد لتميم وطغمته الحاكمة ” .

وأضاف : ” مراكز اعتقال هذا الجهاز التي وزعها داخل الأحياء وفي شقق استولى عليه في العاصمة ومحيطها تشهد أبشع عمليات التعذيب لمواطني قطر الشرفاء جراء موقفهم المشرف الرافض للإذلال والخنوع لنظام أمير الظلام ” .

وتابع : ” ضباط وعناصر هذا الجهاز استعانوا بمرتزقة الإخوان وعناصر فصائل الإرهاب الذين استقدمهم تميم إلى أرضنا الحبيبة حيث أشركهم في عمليات التنكيل بمواطني قطر الأبطال ” .

واختتم : ” إن هذه الانتهاكات الجديدة هي دليل إضافي على حجم المعاناة اليومية التي يعيشها شعبنا في ظل نظام القمع والضغينة وأميره المجرم وطغمته الحاكمة والذي سيكون مصيره قريبًا جدًا إن شاء الله السقوط المريع ” .