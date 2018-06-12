مصرع شقيق عبدالملك الحوثي و16 قيادي آخر بالحديدة

فهمي محمد(صدى):

شنّ طيران التحالف العربي الداعم للشرعية اليمنية، غارة على اجتماع عسكري لقيادات مليشيا الحوثي الإرهابية بالساحل الغربي لمحافظة الحديدة.

وأسفرت الغارة، عن مصرع شقيق عبدالملك الحوثي إضافة إلى 16 من قيادات المليشيا الإرهابية.

وفي سياق آخر، أعلنت مصادر عسكرية يمنية، أن تعزيزات كبيرة وصلت مدينة الحديدة، فيما أفادت وكالة الأنبا الفرنسية بأن الضغوط تتزايد على الحوثيين لتسليم الحديدة، وأن هذه التعزيزات تأتي استعداداً للمعركة التي بدأ العد التنازلي لها.