طقس غد.. استمرار في الرياح والسماء غائمة وإمكانية هطول أمطار

نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشرة الطقس المتوقعة على مناطق المملكة غدًا الأربعاء.

وأوضحت في بيان لها مساء اليوم، أن هناك استمرار في نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق وسط وغرب وجنوب المملكة وكذلك على الأجزاء الساحلية لجنوب غرب المملكة.

وأضافت أن السماء ستكون غائمة جزئياً ويتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير و الباحة، كذلك على الأجزاء الشمالية من المملكة (طريف_القريات).