محتجز الرهائن بباريس يطلب الاتصال بالسفارة الإيرانية

باريس(صدى):

طالب المسلح محتجز الرهائن في عمارة بباريس، الاتصال بالسفارة الإيرانية، زاعمًا امتلاكه لقنبلة وسلاحًا ناريًا.

ووفقًا لوسائل إعلام فرنسية، فإن المسلح يريد تسليم رسالة منه إلى الحكومة الفرنسية، مؤكدة أن الرهائن المحتجزين في المقاطعة العاشرة بباريس هما 3 رهائن منهم سيدة حامل.

وأضافت وسائل الإعلام أنهم محتجزون في الساحة الداخلية لعمارة في شارع ” بوتيت ايكوري ” ، وسط انتشار مكثف في المكان من قبل عناصر فرقة البحث والتدخل.

وأوضحت مصادر أمنية، أن أحد الرهائن في حالة سيئة ومصاب بسبب ضربة بمفتاح للبراغي على مستوى العين، وأن المسلح حذر من أنه له شريك في الخارج.