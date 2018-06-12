كوبر يحسم غياب محمد صلاح عن مبارة أوروجواي

ماجد محمد(صدى):

قرر هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، على عدم الدفع بالنجم محمد صلاح أمام أوروجواي في الجولة الأولى من مرحة المجموعات بكأس العالم، يوم الجمعة المقبل الموافق 15 يونيو.

ويعمل الجهاز الطبي للمنتخب جاهدًا، لتأهيل اللاعب فمن الممكن أن يلعب بعض الدقائق خلال المباراة، ولكن لن يتم الدفع به من أول اللقاء خوفًا من تفاقم الإصابة.

ومن جانبه استقر الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، بالدفع برمضان صبحي في مركز محمد صلاح، أمام أوروجواي.