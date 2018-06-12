العبادي: حريق مخازن صناديق لاقتراع كان متعمدا

بغداد(صدى):

أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عن معارضته إعادة الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن المحكمة العليا هي التي تختص باتخاذ قرار في هذا الأمر.

وأضاف ” العبادي ” في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن حريق مخازن صناديق الاقتراع في بغداد كان متعمداً، موضحًا أن النائب العام سيبدأ توجيه اتهامات للمسؤولين عن محاولة تحريب العملية السياسية.

يذكر أن البرلمان العراقي، كان قد طالب بإعادة فرز الأصوات على مستوى البلاد، مما أثار دعوات إلى إعادة الانتخابات التي أجريت في 12 مايو، وبعدها تم حرق مخازن صنادق الاقتراع.