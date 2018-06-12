شرطي ينقذ حياة عجوز بحمله على ظهره 2 كيلو متر

نيودلهي(صدى):

تحلى شرطي هندي بالرحمة والطيبة ، حيث حمل عجوزا مسافة كبيرة على ظهره لإنقاذ حياته .

وأكدت الشرطة الهندية في بيان إعلامي مٌلحق بصورة للشرطي وهو يحمل العجوز ، أن الشرطي حمل رجلا على كتفيه لمسافة كيلومترين، لمساعدته في الوصول إلى مركز الرعاية، بعد أن عانى من ألم مفاجئ في صدره أفقده الوعي.

وحاول الشرطي في البداية نقله بواسطة حصان لكن العجوز لم يتمكن من الجلوس بسبب الألم الشديد، واضطر الشرطي إلى حمله والسير به إلى أقرب مركز صحي، الذي كان على بعد كيلومترين.