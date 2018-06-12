” الحج ” تطالب الشركات بعدم التعدي على المخيمات

نايف السالم(صدى):

أكدت وزارة الحج والعمرة على كافة شركات ومؤسسات حجاج الداخل العاملة خلال موسم حج هذا العام بعدم التعدي على المخيمات والمواقع المجاورة لها أو ضم دورات المياه المشتركة لمخيماتها أو غيرها من التعدي الذي يستدعي تدخل الوزارة أو لجنة التعديات.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن هذا التعدي فيه إضرار بالغير وإشغال الجهات الرسمية، لافتة إلى ضرورة التقيد والالتزام التام بالكروكيات المسلمة وعدم التعدي، وفي حال ثبوت التعدي من قبل أي شركة أو مؤسسة سيتم الحسم من نقاط التقييم تحت البند 10 من استمارة معايير التقييم بعد ورود ما يفيد بمسؤولية المنشأة عن التعدي من الإدارة المختصة بالوزارة.

وأعلنت الوزارة عن مد موعد تسجيل البيانات الخاصة بحافلات نقل الحجاج وتوثيق العقود الخاصة بها إلى يوم الإثنين الموافق للعاشر من شهر ذي القعدة.