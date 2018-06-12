بالصور.. مشاعر وخشوع لزوار المسجد النبوي قبل وداع رمضان

نايف السالم(صدى):

وثَّقت مجموعة من الصور، مشاعر الروحانية والخشوع لدى جموع الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي، أثناء تأديتهم العبادات وتلهج ألسنتهم بالدعاء أن يتقبل المولى جل وعلا منهم الطاعات، ويختم لهم ما تبقى من شهر رمضان المبارك بالقبول والغفران.

يذكر أن جموع المصلين في المسجد النبوي تحيطهم منظومة متكاملة من الخدمات التي هيأتها الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين وبذل جميع السبل والإمكانات للعناية بهم ورعايتهم.

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