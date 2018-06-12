بالفيديو والصور.. فتيات يتدربن على قيادة الدراجات النارية بالرياض

عادل الحربي(صدى):

وثَّقت مجموعة من الصور والفيديو، فتيات أثناء تدربهن في معهد متخصص على قيادة الدراجات النارية بالرياض.

وتستعد الفتيات لتطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة المركبات في العاشر من شوال القادم، ويجتمعن كل أسبوع لتعلم قيادة الدراجات النارية في إحدى المدارس.

وأعربت فتاة عن سعادتها بالقرار حيث كانت تنتظر هذه اللحظة منذ زمن، مؤكدة أنها تشعر بالحرية عندما تقود الدراجة.

يشار إلى الإدارة العامة للمرور، كانت قد أكدت أنه سيتم السماح للمرأة بقيادة الدراجات النارية والسيارات على حد سواء.