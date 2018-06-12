بالفيديو والصور.. فتيات يتدربن على قيادة الدراجات النارية بالرياض
وثَّقت مجموعة من الصور والفيديو، فتيات أثناء تدربهن في معهد متخصص على قيادة الدراجات النارية بالرياض.
وتستعد الفتيات لتطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة المركبات في العاشر من شوال القادم، ويجتمعن كل أسبوع لتعلم قيادة الدراجات النارية في إحدى المدارس.
وأعربت فتاة عن سعادتها بالقرار حيث كانت تنتظر هذه اللحظة منذ زمن، مؤكدة أنها تشعر بالحرية عندما تقود الدراجة.
يشار إلى الإدارة العامة للمرور، كانت قد أكدت أنه سيتم السماح للمرأة بقيادة الدراجات النارية والسيارات على حد سواء.
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2433 ] نشر منذ 55 دقيقة
اللهم اني صايم بس ..
وين رايحين هدو شوي واحمدوا الله على العافية
المرزوق[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 47 دقيقة
بارك الله فى سلمان وأبن سلمان..كسروا الأغلال ألتي طوقت بها أعناق السعوديات تارة (( بالخصوصية والعادات والتقاليد وتارة أخري بالتطرف الإيديولوجي ))..السعودية دولة تسع الجميع و ملك للجميع من أبناء الوطن لن تستطيع طائفة دينية او فكرية أو عادات قبلية او مناطقية خطفها إلى جانبها..دولة سعودية عربية يبقي الحكم فيها للمؤسسين “آل سعود” الذي تعاقبوا على حكمها..ولاؤنا..لله والوطن والملك
ابو محمد[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 29 دقيقة
مشكلتنا في السعودية الكماليات صارت ضروريات …اتقوا الله في نسائنا فوالله أنكم مسئولون..
نهى[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 26 دقيقة
والله المشهد ادخل ااسرور على قلبي
محمد[ عدد التعليقات: 2491 ] نشر منذ 12 دقيقة
سعوديات اجل ههههه
الصوت واضحه انهن من الشام
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 238 ] نشر منذ 8 دقائق
الله المستعان