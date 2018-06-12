الخثلان: هلال شوال يستحيل رؤيته الأربعاء.. والعبرة بالرؤية وليس الحجم

عادل الحربي(صدى):

ردَّ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على ما أثير من جدل حول حجم هلال شهر رمضان، مؤكدًا أنه جدل غير مبرر والمعتبر هو الرؤية، وليس حجم الهلال.

وأوضح في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، أن ما أثير من احتمال رؤية الهلال مساء 28 رمضان غير صحيح، مؤكدًا أن التحري لهلال شوال سيكون مساء الخميس.

وقال : ” ما يثار من جدل حول حجم هلال رمضان لا مبرر له فالمعتبر هو الرؤية، ولا عبرة بحجم الهلال ” .

وأضاف : ” وما يثار من احتمال رؤية الهلال مساء 28 رمضان فغير صحيح؛ إذ أن القمر يغرب قبل الشمس بما لايقل عن 20 دقيقة في جميع المناطق، ويستحيل رؤيته وفق سنن الله، التحري لهلال شوال مساء الخميس ” .