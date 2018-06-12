بالصور.. انطلاق ” جيب رينيجيد 2019 ” الجديدة في إيطاليا بصورة رسمية

متابعات(صدى):

كشفت شركة فيات كرايسلر أخيراً بعد حملة تشويقية عن سيارتها رينيجيد 2019 الجديدة وذلك في معرض تورينو للسيارات في ايطاليا لتكون السيارة قد حصلت على نسختها المحسنة بعد مرور 4 سنوات على طرحها في الأسواق بينما لايزال تقديم جيل جديد كلياً منها فكرة بعيدة في الوقت الحالي ، والسيارة من المفترض أنها ستحصل على بعض التحديثات وهو ما وقع بالفعل.

ومن أهم الاضافات الجديدة للسيارة شبكة التهوية الأمامية بالمدخلات الشبكية الجديدة الشبيهة بسيارة رانجلر الجديدة ، فيما تضم السيارة فتحات تهوية جديدة ووحدات اضاءة نهارية وخطوط تصميم أكثر شراسة وحدة . كما تظهر السيارة بمصابيح خلفية جديدة مختلفة عن الحالية مع اسبويلر علوي قابل للتعديل.

ويتوقع أن تكون الشركة قد أضافت للسيارة العديد من التحديثات الفنية وتحديثات العدادات والباقات الأخرى في مقصورة السيارة .