الجمعية السعودية لطب العيون تحذر من مخاطر الألعاب النارية

عادل الحربي(صدى):

حذرت الجمعية السعودية لطب العيون، من خطورة الألعاب النارية على الأطفال نظرا لتزايد حالات إصابات العيون بين الأطفال والناجمة عن تلك الألعاب خاصة في أيام الأعياد.

وبين نائب رئيس جمعية طب العيون أستاذ طب وجراحة العيون المشارك الدكتور حاتم بن عبدالرحمن كلنت،أن خطورة الإصابات التي تقع على النظر الإصابة بارتفاع ضغط العين (المياه الزرقاء أو الجلوكوما) وحدوث المياه البيضاء (الساد) في العين وحالات الإصابة بالانفصال الشبكي وإصابات القرنية الشديدة وحدوث عتامة في القرنية ، وضمور العصب البصري والالتهابات الحادة في قزحية العين.

ودعا الدكتور حاتم كلنتن إلى تعاون أولياء الأمور مع الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لمنع تداول مثل هذه الألعاب الخطرة والفتاكة وترشيد اختيار ألعاب أخرى للأطفال لا تحمل خطورة عليهم.