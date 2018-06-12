بالفيديو.. زعيم كوريا الشمالية يطلب شيئا غريبا أثناء القمة التاريخية بسنغافورة

سنغافورة(صدى):

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، صباح اليوم الثلاثاء في فندق كابيلا في جزيرة ” سنتوسا ” بسنغافورة؛ حيث شهد اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم للمرة الأولى بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، لإثبات حسن النوايا من الجانبين بشأن عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وطلب زعيم كوريا الشمالية أثناء القمة التاريخية قلمًا مغايرًا بخلاف ما أحضرته له المضيفة السنغافورية، وهو الأمر الذي لم تلتقطه الكاميرات الرسمية التي حضرت الاجتماع؛ حيث لا يوجد تفسيرًا واضحًا لتجنب الزعيم الكوري الشمالي استخدام القلم الذي أحضرته المضيفة السنغافورية، الأمر الذي دفعه لطلب واحد آخر من شقيقته كيم يونغ جونغ، والتي تعد أقرب مستشاريه في كوريا الشمالية.

وعلى جانب آخر، وقّع الطرفان على مذكرة تفاهم مبدئية لتسهيل مهام التفاوض بين البلدين، وذلك في إطار جهود واسعة بدأت مع العام الجاري، حينما توجه وفد دبلوماسي رفيع المستوى من كوريا الشمالية إلى جارتها الجنوبية، كما التقى زعيما البلدين على الحدود الفاصلة بينهما.