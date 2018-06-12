بالفيديو.. لصوص يحاولون سرقة محل والشرطة تباغتهم

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، مجموعة من اللصوص أثناء محاولتهم سرقة أحد المحلات في جدة، ولحظة قبض الشرطة عليهم قبل تنفيذ العملية.

وبيَّن الفيديو، مجموعة لصوص خلال تجمعهم أمام محل في حي المتنزهات فيما أمسك أحدهم بقطعة حديد لفتح قفل المحل وسرقته، لكن باغتتهم دورية أمنية فتراجع وحاول البقية الفرار.

وأوضح المقطع، صوت مصور الفيديو الذي كان يبلغ العمليات الأمنية أثناء تصوير الحادثة.