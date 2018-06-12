بالفيديو.. لصوص يحاولون سرقة محل والشرطة تباغتهم
أظهر مقطع فيديو، مجموعة من اللصوص أثناء محاولتهم سرقة أحد المحلات في جدة، ولحظة قبض الشرطة عليهم قبل تنفيذ العملية.
وبيَّن الفيديو، مجموعة لصوص خلال تجمعهم أمام محل في حي المتنزهات فيما أمسك أحدهم بقطعة حديد لفتح قفل المحل وسرقته، لكن باغتتهم دورية أمنية فتراجع وحاول البقية الفرار.
وأوضح المقطع، صوت مصور الفيديو الذي كان يبلغ العمليات الأمنية أثناء تصوير الحادثة.
qlq[ عدد التعليقات: 2610 ] نشر منذ 2 ساعتين
كويس
qlq[ عدد التعليقات: 2610 ] نشر منذ 2 ساعتين
كويس
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17373 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذه الاشكال منتشره بجده بكثره ولا يتم ترحيلهم الى بلدانهم
المرزوق[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 20 دقيقة
لابد للاستيطان أن يقضي عليه..وإلا ستعاني مدن السعودية من المهاجرين من افريقيا وآسيا وبعض الدول العربية..(( لا وألف لا للعواطف الجياشة على حساب أمننا وما يسمى الأخوة الإسلامية والعربية ))..مؤامرات تأتينا من إيران (الإسلامية) وحقيقتها مجوسية.ومن قطر العربية ومن اليمن ١٤٠ صاروخ بالستي..السعودية الدولة الوحيدة فى العالم التي ضربت بهذا العدد الكبير من الصواريخ ولولا الله ثم الاستعدادات منذ سنوات لحرقت المدن السعودية..وإسرائيل التى تربينا على كراهيتها..لم تطلق رصاصة واحدة على السعودية…إذن من اعدائنا الحقيقيين.
التاريخ لا يرحم.