القرية المغدورة أول عرض مسرحي مفتوح بالرياض في العيد

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن كواليس الاحتفال بعيد الفطرالمبارك، من خلال تقديم العرض المسرحي ” القرية المغدورة ” والتي تحاكي محاربة الإرهاب والتطرف الفكري الذي يستهدف الأبناء وكيفية الانتصار عليه، ويُشارك في العرض المسرحي حوالي 50 شابا سعوديا على مساحة تتجاوز الاربع الآف متر، إذ تعد أولى التجارب للمسرحيات المفتوحة في الاحتفالات.

ويُقدم العرض المسرحي في ساحة العروض بحي الجزيرة شرق الرياض، يستهدف توضيح السبل التي سلكها أهل القرية لتحصين أبنائهم ضد الأفكار الهدامة، التي يبثها أعداء الوطن من الخارج.

وتدور أحداث المسرحية حول قصة قرية تاريخية للكاوبوي تعرض أهلها إلى هجوم متكرر من خفافيش الظلام، نشبت فيها العديد من المعارك والحروب وانتصر فيها الحق على الباطل، وستحكي المسرحية العديد من القصص الدرامية والتراجيدية والكوميدية والاهازيج القديمة التي كانت تستخدم فيما مضى.

وتهدف أمانة منطقة الرياض من خلال تقديم مسرحية ” القرية المغدورة ” إلى توعية الشباب بضرورة الانتماء واللحمة الوطنية والابتعاد عن أفكار الغلو والتطرف والإرهاب، خاصة أن العمل المسرحي يعد أحد اساليب مواجهة الظاهرة التي تعد دخيلة على مجتمعاتنا.

ويحمل هذا العمل المسرحي على رسالة الفن ودوره في الحياة، وأن المسرح ملتصق بالحياة الواقعية التي نعيشها، وهو المعني بتشخيص ووضع الحلول للمشكلات الاجتماعية والسلوكية التي يواجهها المجتمع، لما يملكه من قدرة على التكيف مع المكان والزمان والطبيعة الاجتماعية.