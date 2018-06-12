بالصور.. كشف حقيقة نهاية لكزس IS وGS

متابعات(صدى):

تستمر موديلات السيدان في مواجهة مستقبل مظلم بفعل الرواج الكبير لسيارات SUV والكروس أوفر، فبعد أن أعلنت فورد هذا العام عن وقف إنتاج عدد من موديلات السيدان الرئيسية للعلامة الأمريكية، نرى الآن تقارير عن قرارات مماثلة من لكزس.

آخر التقارير تشير إلى أن نهاية لكزس IS و GS قد تكون قريبة، وقد لمح نائب رئيس ذراع لكزس الأمريكية، ديفيد كرايست، إلى أن الشركة بالفعل تعيد النظر “استراتيجيا” في موديلات IS وGS.

ويُذكر ان IS حاليا في جيلها الثالث، وقد كشفت لكزس عن النسخة الأخيرة من الموديل في معرض ديترويت للسيارات 2012، وتعتبر السيارة هي السيدان الأرخص حاليا للكزس بسعر 38,100 دولار – ما يعادل 148,000 ريال، ولكن نقارن ذلك بموديل NX كروس أوفر الأكثر عملية والأرخص ثمنا بـ 36,185 دولار أمريكي – 135,000 ريال.

لكزس GS في المقابل يبدأ سعرها من 46,310 دولار أمريكي – 173,000 ريال، لتمثل منافسة مباشرة لأودي A6 وبي إم دبليو الفئة الخامسة ومرسيدس E-Class، ولكن يبدو أن السيارة حققت مبيعات محدودة بلغت 7,773 وحدة فقط في الولايات المتحدة العام الماضي، وهو انخفاض حاد من 23,117 وحدة منذ عامين فقط.. ما يفسر استعداد لكزس لإحالة الموديلين للتقاعد والتركيز على سيارات الكروس أوفر الأكثر رواجا.