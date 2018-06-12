بالصور.. رؤساء العالم يكسرون قواعد البروتوكول احتفاء بولي العهد

عادل الحربي(صدى):

حظيت الجولة الخارجية الأخيرة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اهتمام وترقب العالم أجمع بما فيها الدول الكبرى، خاصة مع إلمامه بالكثير من الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ الأمر الذي دفع قادة العالم يستقبلونه بحفاوة بالغة، بالإضافة لإقدامهم على كسر البروتوكولات الدولية المعمول بها خلال زيارته لهم.

وبحلول الذكر الأولى لمبايعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد، نستعرض أبرز المواقف التي تخطي فيها رؤساء العالم ” البروتوكول ” ؛ احتفاءً بزيارة ولي العهد لهم.

” ترامب ” يقيم وليمة غداء للأمير محمد بن سلمان

كسر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قواعد ” البروتوكول ” ، وأقام وليمة غداء للأمير محمد بن سلمان، علمًا بأن العادة جرت أن يتم هذا الإجراء، فقط لقادة الدول، كما قام بالتجول مع سموه عقب الغداء في البيت الأبيض.

” السيسي ” مع ولي العهد

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث قطع الرئيس المصري، المسافة من الموقع المحدد له في مطار القاهرة الدولي، وتوجه لاستقبال سموه عند سلم الطائرة.

الملكة ” إليزابيث ” تستقبل ولي العهد

استقبلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك خلال زيارته الأسبوع الجاري لبريطانيا، وأقامت مأدبة غداء على شرفه، وهذا تكريم لا يحظى به سوى رؤساء الدول.