قطر ” ماريونت ” إيران المتعفن في المنطقة

طلال الضوي(صدى):

أزاحت وسائل إعلام أمريكية، الستار عن مكاتبات رسمية ورسائل بريدية تكشف عن استخدام إيران لقطر في تنفيذ أوامرها في تمرير التوسعات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، تحت رعاية حكومة الدوحة الراعية للإرهاب في المنطقة، وكذلك إيعاز طهران لها ضد المملكة، عن طريق الانسحاب الكامل من التحالف العربي.

وبيّنت صحف أمريكية، أن إمارة الإرهاب القطرية قد دعمت تنظيم القاعدة في المنطقة بأكثر من 20 مليون دولار، وذلك خلال الفترة ما بين عامي ” 2012: 2013 ” ، فضلًا عن إمداد قطر لتنظيم ” جبهة النصرة ” الإرهابي – المحسوب على تنظيم القاعدة في سوريا – بعشرات الملايين من الدولارات، وذلك ما بين عامي 2014 وحتى 2015م.

وأوضحت المكاتبات المسربة التي نشرتها تلك الصحف، أن هناك قافلة من الحافلات الممولة من حكومة الدوحة الداعمة للإرهاب، كانت قد توجهت إلى البلدات الشيعية بشمال سوريا ضمن عملية شاملة، وتنفيذًا للأوامر الإيرانية، أخلت آلاف السكان الشيعة من هناك، وأشارت المكاتبات إلى توقيت حدوث ذلك، الذي وقع في تاريخ 17 إبريل من العام الماضي 2017م.

كما أكدت هذه الصحف، ارتكاز إيران على الأذرع القطرية في المنطقة، باعتبارها الداعم والممول الرئيسي لكافة التنظيمات الإرهابية هناك، كاشفة عن المسؤوليين عن تمويل تلك الفصائل الإرهابية بشكل مباشر، وهم شخصيات قيادية بالمنظمة القطرية المتعفنة، من المعنيين بصياغة القرارات السياسية التي يتخذها نظام ” الحمدين ” الملوث بدماء ضحايا العمليات الإرهابية بالمنطقة، وليسوا شخصيات هامشية كما زعم البعض.

واتضح من خلال التسريبات المنشورة بالصحف الأمريكية، أنه قد جاء ذلك في ظل التحالف الغاشم التي شكلته الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة بقيادة باراك أوباما، مع حلفائها الثلاثة في منطقة الشرق الأوسط وهم: ” قطر، وإيران، وتركيا ” ، الأضلاع الثلاثة لمثلث الإرهاب بالمنطقة كافةً.