بيكرمان يتطلع إلى إنهاء مسيرته مع كولومبيا بإنجاز تاريخي بالمونديال

ماجد محمد(صدى):

يتطلع المدير الفني للمنتخب الكولومبي، الأرجنتيني خوسيه بيكرمان، إلى إنهاء مسيرته مع الفريق بإنجاز تاريخي في كأس العالم في روسيا، حيث يسعى اللاعبون إلى إهداء بطولة ناجحة لبيكرمان في ختام مسيرته مع الفريق والذي سيرحل عن تدريب الفريق بعد المونديال.

ويخوض المنتخب الكولومبي النهائيات للمرة الثانية على التوالي والسادسة له في بطولات كأس العالم بعدما قدم مسيرة جيدة في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال؛ فيما يعتمد على خط هجوم رائع بقيادة الخطير راداميل فالكاو غارسيا مهاجم موناكو الفرنسي وكارلوس باكا نجم فياريال الإسباني.

ويعتمد الفريق على خط دفاع رائع أيضًا بقيادة المخضرمين كريستيان زاباتا وأوسكار موريلو وحارس المرمى العملاق ديفيد أوسبينا نجم آرسنال الإنجليزي؛ فيما يظل النجم الأبرز في صفوف الفريق هو لاعب الوسط خاميس رودريغيز الذي صال وجال في صفوف بايرن ميونخ الألماني خلال الموسم الماضي.

ويمتلك المنتخب الكولومبي فرصة رائعة للعبور من المجموعة الثامنة التي تضم معه منتخبات السنغال وبولندا واليابان ليبلغ الفريق الدور الثاني (دور الـ16) كخطوة نحو تحقيق حلم الوصول للمربع الذهبي على الأقل، كما يستطيع مع مشاركة فالكاو، هذه المرة في تحقيق إنجاز يفوق أفضل نتيجة له في مشاركاته السابقة بالمونديال.