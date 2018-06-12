بعد غيابها عن منزل أسرتها.. فتاة تبوك المتغيبة تسلم نفسها للشرطة

محمود البلوي(صدى):

وجه الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك، يوم الأحد الماضي، الجهات المعنية بمباشرة حالة الفتاة التي تم تداول حالتها في الصحف الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ونشرته ” صدى ” يوم الأحد الماضي بتاريخ 10/6/2018 بعنوان ” أمير تبوك يوجه بالبحث عن فتاة متغيبة عن منزلها ” .

وفي تطورات جديدة للقضية، قامت الفتاة المتغيبة عن منزل أسرتها بـ ” تبوك ” ، بتسليم نفسها لشرطة محافظة البدع، حيث تم تحويلها لدار الرعاية الاجتماعية بمدينة تبوك.

وفي ذات السياق، قال والد الفتاة أنه تم العثور على ابنته، موضحًا أن ما تم ذكره في الفيديو، حول تعرضها وأشقائها للتعنيف والحرمان من الطعام والدراسة عار تمامًا من الصحة.

وسيتم على الفور التحقيق والمتابعة بشأن ما جاء في مقطع الفيديو، الذي نشرته الفتاة وادعت فيه تعنيفها هي وأشقائها؛ وذلك بناءً على توجيهات أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز.

من الجدير بالذكر أيضًا أن مندوب إمارة منطقة تبوك، وقف على وضع أبناءه شخصيًا؛ للتحقق من صحة ما جاء في المقطع، ليؤكد مندوب الامارة أن وضع الاسرة طبيعي جدًا وليس هناك مؤشرات للتعنيف الاسري.

يُذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد تداولوا استغاثة الفتاة التي أوضحت قصتها، قائلةً ” أن والدها يحاول أن يقتلها وقالت أن آثار السكين لا زالت برقبتها ” ، بالإضافة إلى أنه يمنعها من رؤية ابنتها، ويحاول أن يجهض حملها للمرة الثالثة؛ كما أنه لم يكتف بذلك ولكنه حاول مرارًا أن يدهس أخيها بالسيارة، وذلك وفقًا لرواية الفتاة.

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