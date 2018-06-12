بعد غيابها عن منزل أسرتها.. فتاة تبوك المتغيبة تسلم نفسها للشرطة
وجه الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك، يوم الأحد الماضي، الجهات المعنية بمباشرة حالة الفتاة التي تم تداول حالتها في الصحف الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ونشرته ” صدى ” يوم الأحد الماضي بتاريخ 10/6/2018 بعنوان ” أمير تبوك يوجه بالبحث عن فتاة متغيبة عن منزلها ” .
وفي تطورات جديدة للقضية، قامت الفتاة المتغيبة عن منزل أسرتها بـ ” تبوك ” ، بتسليم نفسها لشرطة محافظة البدع، حيث تم تحويلها لدار الرعاية الاجتماعية بمدينة تبوك.
وفي ذات السياق، قال والد الفتاة أنه تم العثور على ابنته، موضحًا أن ما تم ذكره في الفيديو، حول تعرضها وأشقائها للتعنيف والحرمان من الطعام والدراسة عار تمامًا من الصحة.
وسيتم على الفور التحقيق والمتابعة بشأن ما جاء في مقطع الفيديو، الذي نشرته الفتاة وادعت فيه تعنيفها هي وأشقائها؛ وذلك بناءً على توجيهات أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز.
من الجدير بالذكر أيضًا أن مندوب إمارة منطقة تبوك، وقف على وضع أبناءه شخصيًا؛ للتحقق من صحة ما جاء في المقطع، ليؤكد مندوب الامارة أن وضع الاسرة طبيعي جدًا وليس هناك مؤشرات للتعنيف الاسري.
يُذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد تداولوا استغاثة الفتاة التي أوضحت قصتها، قائلةً ” أن والدها يحاول أن يقتلها وقالت أن آثار السكين لا زالت برقبتها ” ، بالإضافة إلى أنه يمنعها من رؤية ابنتها، ويحاول أن يجهض حملها للمرة الثالثة؛ كما أنه لم يكتف بذلك ولكنه حاول مرارًا أن يدهس أخيها بالسيارة، وذلك وفقًا لرواية الفتاة.
اقرأ ايضًا:
ج[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 1 ساعة
يوجد عصابة مشابهه لتنظيم داعش الارهابي ومطابقة له وهم دعاة الحرية المطلقة للمراة يحرضون الفتيات على نشر المقاطع المسيئه عن اسرهم ووطنهم ويشجعونهن على الهرب من المنازل وكما يتم تشجيعهن على عصيان والديهم والتمرد عليهم لذلك احذرو من مواقع التواصل الاجتماعي
فايز[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
وين الانظمة الي تكفل الحريه للجميع ويتم تعليمها لكل افراد الاسرة مافي اي تعليم بالانظمة وتكثرالمشاكل للجهل بالانظمة فمسؤولية من التعليم كيف نبي نتطورونتحضر وندعي الحضارة ونحن لازلنا نجهل الحقوق الانسانيه والحرية الشخصية حتى في الاراءلايوجد هناك حرية ويتم استخدم العنف والقوة والترهيب ان الاسرة عندما تفقد الثقه في اي شي فهذا مؤشرلفقد الثقه بالمجتمع يعني الاسرة هي اللبنه الاولى بالمجتمع.
المرزوق[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 1 ساعة
العنف الأسري..واهمال الفتيات والاهتمام بالأولاد ضمن النظام الاسري هو السبب الأول..فى الهروب او الإيقاع فى الرذيلة….حافظوا على بناتكم وتقربوا منهم أكثر واصغوا لكلامهم ولبوا احتياجاتهم ..قبل أن تفترسهم الذئاب البشرية المنتشرة فى الأسواق وعلى النت
ماوكلي[ عدد التعليقات: 320 ] نشر منذ 36 دقيقة
الدور الكبير على الدوله لابد توفير جميع متطلبات الحياه من سكن وخدمات وتعليم راقي ومستوصفات على اعلى مستوى وتوفير حدائق في كل حي وملاعب واضافة ماقاله الاخ فايز مشكلتنا الاساسيه هي الفساد على مر عقود اوقفو عجلة التطور والنهظه لنهب ثروات البلد
غندورة[ عدد التعليقات: 10103 ] نشر منذ 9 دقائق
يقول لك أحد الحكام عندما طالبوه شعبه بمزيد من الخدمات الراقية قال:
أعطوني شعب راقي أوفر لكم خدمات راقية🤔
–
خذ أقرب مثل من عندنا إذا فيه (بعض) الشعب إن لم يكن أغلبهم دجة
زواجاتهم طقها والحقها الوحدة إذا تقدم لها أي شخص تقبل فيه حتى لو كان سربوت ومنتف ثم تخلف دستة كل سنة رأس وأن ماتقدم لها أحد راحت تدوره وبعضهم يتسلف علشان يسافر وبعضهم مهايط ف المناسبات ووإلخ من التصرفات الرعناء هالنوعية وينهم ووين الرقي وكيف تقدر توفر لهم خدمات .. من دجتهم وكثرتهم ع غير سنع ضاغطين ع كل شئ الماء و الكهرباء والمواصلات والمستشفيات صفقني إذا ارتقوا وهذي عقلياتهم.