%80 من الإماراتيين يهتمون بمباريات كرة القدم

نواف السالم(صدى):

أعدت شركة نيلسن سبورتس لأبحاث التسويق قائمة بالدول الأكثر تشجيعًا لكرة القدم، ورتبت 30 دولة وفقًا لنسبة من السكان وصفوا أنفسهم بأنهم مهتمون بكرة القدم؛ حيث جاءت الإمارات على رأس تلك القائمة.

ووصلت النسبة في الإمارات 80 % وجاءت تايلاند في المركز الثاني 78% ثم تشيلي والبرتغال وتركيا 75% فيما احتلت البرازيل، الفائزة بكأس العالم خمس مرات، مركزًا متأخرًا وهو 13 بنسبة 60%.

وبلغت النسبة في البرازيل من 72 % في 2013، قبل عام واحد من استضافة نهائيات كأس العالم التي شهدت خسارة قاسية لأصحاب الأرض 7-1 أمام المانيا في الدور قبل النهائي؛ بينما يتسم مزاج البرازيليين بالتقلب الشديد فيما يتعلق بكرة القدم، ويتغير الحضور الجماهيري في المباريات بشكل كبير وفقًا لمستويات الفرق.

وزادت في الصين من 27 % عام 2013 إلى 32 % في 2017 وفي الهند من 30 % إلى 45 % وفي الولايات المتحدة من 28 % إلى 32 %، فيما جاءت بريطانيا، رغم امتلاكها الدوري الإنجليزي الممتاز، في المركز الـ17 بنسبة بلغت 51 % فقط.