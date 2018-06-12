بالصور.. ” الجوازات ” تؤازر الأخضر في كأس العالم بهذه الطريقة

طلال الغامدي(صدى):

اتبعت المديرية العامة للجوازات، طريقة مختلفة وأسلوبًا خاصًا بها في دعم ومؤازرة المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، حيث ودعت الجوازات المشجعين السعوديين المسافرين إلى روسيا، في الوقت الذي ملأت فيه أرجاء الأماكن التابعة لها ببعض المطارات بلوحات تأييد ودعم للأخضر؛ مما حاز على إعجاب المسافرين.

ووضعت ” الجوازات ” بمطار الرياض، عدد من ” الكاونترات ” واللوحات التي كُتب عليها ” روسيا 2018 ” باللغة الإنجليزية، بالإضافة لشعار كأس العالم، وذلك في أجواء أشعلت الحماسة والوطنية في أّذهان المسافرين.

فيما أعربت ” الجوازات ” بمطار الرياض للمشجعين من المسافرين، عن تمنياتها للمنتخب الوطني بالتوفيق في مونديال روسيا 2018م.