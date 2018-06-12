بالفيديو.. طالب ينتحر من أعلى برج القاهرة لفشله في الامتحان
شهد برج القاهرة واقعة مأساوية ، حيث انتحر طالب مصري بإلقاء نفسه من أعلى البرج ، بسبب فشله الدراسي .
حيث تفاجأ المارة بمنطقة الجيزة ، بشاب سقط جثة هامدة من أعلى برج القاهرة الذي يعد أعلى مكان في مصر ، عقب إلقاء نفسه .
على الفور تم إبلاغ شرطة الجيزة التي انتقلت على الفور لمكان الحادث ، وبالكشف عن الجثة تبين أنها لطالب بمعهد اللغات يبلغ من العمر 19 عاماً .
وبالتحريات ، أكد أحد أصدقائه ، أنه انتحر بسبب فشله في أداء امتحان إحدى المواد بالمعهد .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17363 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول و لا قوة الا بالله
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29433 ] نشر منذ 55 دقيقة
الله المستعان