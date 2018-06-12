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بالفيديو.. طالب ينتحر من أعلى برج القاهرة لفشله في الامتحان

بالفيديو.. طالب ينتحر من أعلى برج القاهرة لفشله في الامتحان
القاهرة(صدى):

شهد برج القاهرة واقعة مأساوية ، حيث انتحر طالب مصري بإلقاء نفسه من أعلى البرج ، بسبب فشله الدراسي .

حيث تفاجأ المارة بمنطقة الجيزة ، بشاب سقط جثة هامدة من أعلى برج القاهرة الذي يعد أعلى مكان في مصر ، عقب إلقاء نفسه .

على الفور تم إبلاغ شرطة الجيزة التي انتقلت على الفور لمكان الحادث ، وبالكشف عن الجثة تبين أنها لطالب بمعهد اللغات يبلغ من العمر 19 عاماً .

وبالتحريات ، أكد أحد أصدقائه ، أنه انتحر بسبب فشله في أداء امتحان إحدى المواد بالمعهد .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 17363 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول و لا قوة الا بالله

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