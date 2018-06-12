بالفيديو.. تسابق العشرات من المصلين لإدراك الصفوف الأولى في ليلة القدر
أظهر مقطع فيديو تسابق العشرات من المصلين لإدراك الصفوف الأولى، مع بدء صلاة التراويح في ليلة السابع والعشرين، بمسجد الدولة الكبير في الكويت.
وأوضح الفيديو المصلون يهرولون في ساحة المسجد عند فتح بابه؛ من أجل الحصول على مكان في الصف الأول.
ومن الجدير بالذكر، أنه تُعَد ليلة الـ27 من أهم الطقوس الروحية التي يتميز بها هذا الشهر الكريم؛ حيث جرت العادة على أن هذه الليلة هي ” ليلة القدر ” التي يستجاب فيها الدعاء وهي الليلة الأرجى لأن تكون ليلة القدر.
[email protected][ عدد التعليقات: 17363 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول و لا قوة الا بالله
ما فيه داعي السباق .. المفروض السكينه والهدؤ
ثم هل هذه اول ليله يفتح المسجد للصلاه ؟
المرزوق[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 1 ساعة
الرسول صلى الله عليه وسلم ( عليكم بالسكينة ماادركتم فصلوا ومافاتكم فأتموا )..حديث صحيح.
زايد +[ عدد التعليقات: 17363 ] نشر منذ 54 دقيقة
اللهم تقبل منهم