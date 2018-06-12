بالفيديو.. تسابق العشرات من المصلين لإدراك الصفوف الأولى في ليلة القدر

خالد الظفيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو تسابق العشرات من المصلين لإدراك الصفوف الأولى، مع بدء صلاة التراويح في ليلة السابع والعشرين، بمسجد الدولة الكبير في الكويت.

وأوضح الفيديو المصلون يهرولون في ساحة المسجد عند فتح بابه؛ من أجل الحصول على مكان في الصف الأول.

ومن الجدير بالذكر، أنه تُعَد ليلة الـ27 من أهم الطقوس الروحية التي يتميز بها هذا الشهر الكريم؛ حيث جرت العادة على أن هذه الليلة هي ” ليلة القدر ” التي يستجاب فيها الدعاء وهي الليلة الأرجى لأن تكون ليلة القدر.