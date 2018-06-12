قبل العيد بأيام.. شرطة جازان تكثف جهودها لتعقب وضبط مروجي الألعاب النارية

تركي السالم(صدى):

تزامنًا مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، تعكف شرطة منطقة جازان حاليًا على تعقب مروجي وبائعي الألعاب النارية بالمنطقة، وتكثف جهودها لضبطهم، من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، مدير شرطة منطقة جازان، ورئيس اللجنة الأمنية الدائمة، حيث شنت الشرطة عدة حملات أمنية شملت جميع محافظات ومراكز المنطقة، بهدف تأمين كافة المواطنين والمقيمين لينعموا بالاستقرار، في ظل جو إيماني روحاني بتلك الأيام المباركة.

ومن جانبه، أشار اللواء ناصر القحطاني، مدير شرطة جازان، إلى أن الحملات الأمنية مستمرة، مؤكدًا أن يد الأمن ستطال كل عابث بأمن الوطن واستقراره، في حين أوضح أن جهودهم الأمنية تحظى بمتابعة وتوجية أمير منطقة جازان ونائبه.