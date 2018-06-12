يشارك بها نجوم عربية وعالمية.. ” إم بي سي ” تقيم حفلات فنية بالمملكة

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للثقافة، صباح اليوم الثلاثاء، عن اتفاق عقدته مع وليد الإبراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة ” إم بي سي ” ، لإقامة فعاليات فنية وثقافية تشمل كافة مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذه الفعاليات ستشهد مشاركة عدد من نجوم المملكة والوطن العربي، فضلًا عن مشاركة نجوم عالميين، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الفعاليات لاحقًا.