يشارك بها نجوم عربية وعالمية.. ” إم بي سي ” تقيم حفلات فنية بالمملكة
أعلنت الهيئة العامة للثقافة، صباح اليوم الثلاثاء، عن اتفاق عقدته مع وليد الإبراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة ” إم بي سي ” ، لإقامة فعاليات فنية وثقافية تشمل كافة مناطق المملكة.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذه الفعاليات ستشهد مشاركة عدد من نجوم المملكة والوطن العربي، فضلًا عن مشاركة نجوم عالميين، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الفعاليات لاحقًا.
المرزوق[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله..يرزق من يشاء بغير من أسرة بسيطة ألاب موظف حكومي..لا يعمل فى التجارة..يصبح الأبناء يمتلكون مئات الملايين وحضوة اجتماعية كبيرة.بدون تعب ومكابدة فى الحياة كله على الجاهز..اتمني نقل مثل هذه القصة الحقيقة إلى فلم فى أم بى سي..🤔