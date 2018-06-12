العثور على أسلحة تحمل شعار الجيش القطري داخل منزل زعيم القاعدة بدرنة
كشف العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي للجيش الوطني الليبي، عن العثور على أسلحة تحمل أختام شعار الجيش القطري داخل منزل زعيم القاعدة في منطقة شيحة بدرنة.
حيث تم العثور على هذه الأسلحة، بعد تطهير الجيش الليبي لعدة أحياء بالمدينة التي احتلها تنظيم القاعدة، كما أبرز بعض ” الصور ” صناديق مليئة بالذخيرة، بالإضافة لأسلحة متنوعة ومختلفة، ظهر عليها شعار الجيش القطري.
يُذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي، بثت اقتحام الجيش الليبي لمنزل عطية الشاعري، زعيم ما يسمى بـ ” مجلس شورى درنة ” الإرهابي بمنطقة ” شيحة ” .
المرزوق[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 1 ساعة
ياسعادة العميد ..دولة قطر.. أم الخبث والخبائث.معروفة توجهاتها….إيران الشيطان.عون للإرهاب الشيعي يقابلها قطر السني أو الإخواني…اين صورة الأسلحة القطرية التي عثرتوا عليها لتكون برهان وبينة…الصور ومقاطع الفديو أبلغ من كتاب يؤلف.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17359 ] نشر منذ 1 ساعة
لا غرابه في ذلك فالجيش القطري كان موجود في ليبيا اثناء الثوره على القذافي