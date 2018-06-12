العثور على أسلحة تحمل شعار الجيش القطري داخل منزل زعيم القاعدة بدرنة

طرابلس(صدى):

كشف العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي للجيش الوطني الليبي، عن العثور على أسلحة تحمل أختام شعار الجيش القطري داخل منزل زعيم القاعدة في منطقة شيحة بدرنة.

حيث تم العثور على هذه الأسلحة، بعد تطهير الجيش الليبي لعدة أحياء بالمدينة التي احتلها تنظيم القاعدة، كما أبرز بعض ” الصور ” صناديق مليئة بالذخيرة، بالإضافة لأسلحة متنوعة ومختلفة، ظهر عليها شعار الجيش القطري.

يُذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي، بثت اقتحام الجيش الليبي لمنزل عطية الشاعري، زعيم ما يسمى بـ ” مجلس شورى درنة ” الإرهابي بمنطقة ” شيحة ” .