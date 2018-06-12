12 ملعبا في 11 مدينة تستضيف مونديال روسيا

ماجد محمد(صدى):

حرصت روسيا على تشييد أو تجديد الإستادات في غرب ووسط البلاد استعدادًا لفعاليات كأس العالم المقام بها؛ حيث بلغت ميزانية الاستعدادات لها نحو 11 مليار دولار أمريكي.

وفي السياق نفسه، تقام مباريات كأس العالم في روسيا بدءًا من بعد غد الخميس على 12 إستادًا موزعة على 11 مدينة حيث تضم العاصمة موسكو اثنين من هذه الإستادات، وتعد الاستادات التي ستستضيف كأس العالم هي:

إستاد نيجني نوفغرود، والذي يقع بمدينة نوفغرود بوسط روسيا وشيد هذا الإستاد من أجل كأس العالم وتبلغ سعته 45 ألف مقعد، وسيصبح معقلاً لفريق أولمبايتس، وإستاد موردوفيا؛ حيث يقع بمدينة سارانسك بوسط روسيا، وشيد هذا الإستاد أيضاً من أجل كأس العالم، وتبلغ سعته نحو 45 ألف مقعد أيضاً، وسيصبح معقلاً لفريق موردوفيا سارانسك.

إستاد يكاترينبورغ آرينا: يقع هذا الإستاد بمدينة يكاترينبورغ وسط روسيا، وشيد هذا الإستاد في الخمسينيات من القرن الماضي وجرى تحديثه من أجل المونديال، وتضمنت عملية التحديث زيادة سعته إلى 35 ألف مقعد، ويمثل هذا الإستاد معقلاً لفريق أورال يكاترينبورغ.

إستاد سامارا آرينا، ويقع في مدينة سامارا بوسط روسيا، وشيد هذا الإستاد من أجل كأس العالم، وتبلغ سعته 45 ألف مقعد، وسيكون معقلاً لفريق كريليا سوفيتوف الذي يعني اسمه ” أجنحة السوفييت ” .

إستاد لوجنيكي: الإستاد الرئيسي في العاصمة موسكو، ويستضيف المباراتين الافتتاحية والنهائية، وتبلغ سعة الإستاد 80 ألف مقعد، وعلى مدار ستة عقود، كان إستاد لوجنيكي، الذي يعني اسمه ” المروج الخضراء ” ، هو الإستاد الأكثر شهرة في روسيا كما كان الإستاد الرئيسي عندما استضافت موسكو دورة الألعاب الأولمبية عام 1980.

إستاد أوتكريتي: الإستاد الثاني في موسكو وهو معقل فريق سبارتاك موسكو، وسبق له استضافة بعض مباريات المنتخب الروسي لكرة القدم، وافتتح هذا الإستاد في 2014 وتبلغ سعته 45 ألف مقعد، بالإضافة إلى إستاد سان بطرسبرغ، ويقع هذا الإستاد بمدينة سان بطرسبرغ ثاني أكبر المدن الروسية، واستضاف المباراتين الافتتاحية والنهائية لبطولة كأس القارات 2017، وافتتح هذا الإستاد قبل بطولة كأس القارات مباشرة وبلغت تكلفة تشييده نحو مليار دولار، وتبلغ سعة الإستاد 64 ألف مقعد.

إستاد كاليننغراد: شيد هذا الإستاد في أقصى الغرب الروسي استعداداً لكأس العالم كما سيصبح معقلاً لفريق بالتيكا الروسي، وتبلغ سعته نحو 35 ألف مقعد، وإستاد كازان، ويقع بمدينة كازان في وسط روسيا، وافتتح هذا الإستاد في 2013 وتبلغ سعته 45 ألف مشجع، ويعتبر هذا الإستاد معقلاً لنادي روبن كازان.

إستاد فولغوغراد، وتبلغ سعته 45 ألف مقعد ومن المقرر أن يصبح معقلاً لفريق روتور بمدينة فولغوغراد الواقعة في الجنوب الغربي بروسيا، وإستاد روستوف آرينا: يقع بمدينة روستوف في جنوب غرب روسيا، وشيد هذا الإستاد أيضاً من أجل المونديال الروسي، وتبلغ سعته 45 ألف مقعد كما سيكون معقلاً لفريق روستوف.

إستاد فيشت: ويقع هذا الإستاد في منتجع سوتشي جنوب غرب البلاد، وشيد هذا الاستاد من أجل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الماضية (سوتشي 2014)، وأطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى جبل “فيشت” المتاخم له، وتبلغ سعة هذا الإستاد 40 ألف مقعد.