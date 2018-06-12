” آبل ” تحذر من استخدام آيفون للتنقيب عن العملات الرقمية

أماني الغامدي(صدى):

حذرت شركة آبل المطورين من إنتاج تطبيقات جديدة للتنقيب عن العملات الرقمية عبر ” آيفون ” ؛ حيث أنها عدلت نظام تشغيلها بشكل لا يسمح لإجراء تلك العمليات التي تستنفذ طاقة البطارية.

ووضعت الشركة الأمريكية القواعد الجديدة التي تقوم بمنع التطبيقات التي تستنزف بطارية الهاتف، وتسبب حرارة مفرطة، أو تسبب إجهادا للهاتف، وهي كلها أعراض مصاحبة لعمليات التنقيب عن العملات الرقمية.

وأوضحت ” آبل ” عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أن: ” التطبيقات ربما لن تشغل عمليات ليست لها خلفيات معروفة، مثل التنقيب عن العملات الرقمية. ”