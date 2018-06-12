موجة من الغضب ضد فنانة شهيرة بعد إحباط مخطط إرهابي هندوسي في مسلسل

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة الهندية بريانكا شوبرا ، حالة من الغضب بين الجماهير الهندية ، بسبب الحبكة في أحد حلقات مسلسل “ كوانتيكو ” التلفزيوني الشهير الذي تلعب فيه دور البطولة.

وفي حلقة بثت مؤخرا، ظهرت شوبرا وهي تحبط مؤامرة لمجموعة من الهندوس قبل قمة بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه في جبال الهيمالايا بين الهند وباكستان.

وأثارت هذه القصة غضب الكثير من الجماهير الهندية التي شنت هجوما على شوبرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدمت شوبرا بالاعتذار إلى الجمهور في تغريدة بموقع تويتر ، مؤكده إنها “ هندية فخورة ” ، وأنها “ حزينة للغاية ” لأي أذى تسببت فيه.

وبثت الحلقة، التي حملت عنوان “دماء روميو ” ، في الأول من يونيو ، وظهرت فيها الشخصية الرئيسية بالمسلسل، أليكس باريش، وهي تحبط مؤامرة لشن هجوم إرهابي.

ورغم أن باكستانيين هم من خططوا ظاهريا للمؤامرة قبيل القمة، فإن الشخصية التي تلعبها شوبرا في المسلسل تكتشف أن قوميين من الهندوس هم من حاولوا تلفيق الأمر للباكستانيين.

وكانت خاضت الهند وباكستان، اللتان تمتلكان أسلحة نووية، حربين على إقليم كشمير منذ انفصال الدولتين في عام 1947.