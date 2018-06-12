بعد قمة سنغافورة.. ترامب: لن يتم رفع العقوبات إلا بعد نزع السلاح النووي
التقى كلًا من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، وزعيم كوريا الشمالية ” كيم جونغ أون ” في قمة تاريخية، اليوم الثلاثاء في سنغافورة، حيث صافح الزعيمين بعضهما البعض؛ وقاما بتوقيع ” الوثيقة الشاملة ” ؛ والذي أشارت إليه صدى اليوم الموافق 12/6/2018 بعنوان ” بالفيديو: مصافحة تاريخية.. ترامب يلتقي بالزعيم الكوري الشمالي ” .
وفي هذا السياق، صرح ” ترامب ” بأن الحرب بين الكوريتين ستنتهي قريبًا، وأنهم مستعدون لكتابة تاريخ جديد مع كوريا الشمالية.
وقال ” ترامب ” خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بعد قمة ” سنغافورة ” : ” لن يتم رفع العقوبات إلا بعد التأكد من نزع السلاح النووي ” ، مشيرًا إلى استعداد كوريا الشمالية لتدمير منشأة اختبار محركات صواريخ.
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الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية يوقعان ” وثيقة شاملة ” بعد قمة تاريخية
بالفيديو: مصافحة تاريخية.. ترامب يلتقي بالزعيم الكوري الشمالي
فهد[ عدد التعليقات: 749 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا الترامب يحلم لن يتم ازالة النووي
متعب[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 33 دقيقة
ترامب يبي ازالة النووي اولاً ثم رفع الحظر لكن كوريا الشمالية ليست غبية خاصة ان ترامب شخص ليس عنده مواثيق يتعامل مع الدول بغطرسة وكبرياء اذاً هو يحلم بإزالة نووي كوريا الشمالية.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 3894 ] نشر منذ 9 دقائق
الكوري ذكي يعرف ترامب -بل المواطن العادي يعرف ترامب وعقليته- ممكن يجي يوم ويرجع في كلامه بشان نووي ايران-راعش شطحات-ولن تنتهي بين يوم وليله قد تستمر المفاوضات سنين حتى بعد خروج ترامب من السلطه-