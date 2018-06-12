بعد قمة سنغافورة.. ترامب: لن يتم رفع العقوبات إلا بعد نزع السلاح النووي

سنغافورة(صدى):

التقى كلًا من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، وزعيم كوريا الشمالية ” كيم جونغ أون ” في قمة تاريخية، اليوم الثلاثاء في سنغافورة، حيث صافح الزعيمين بعضهما البعض؛ وقاما بتوقيع ” الوثيقة الشاملة ” ؛ والذي أشارت إليه صدى اليوم الموافق 12/6/2018 بعنوان ” بالفيديو: مصافحة تاريخية.. ترامب يلتقي بالزعيم الكوري الشمالي ” .

وفي هذا السياق، صرح ” ترامب ” بأن الحرب بين الكوريتين ستنتهي قريبًا، وأنهم مستعدون لكتابة تاريخ جديد مع كوريا الشمالية.

وقال ” ترامب ” خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بعد قمة ” سنغافورة ” : ” لن يتم رفع العقوبات إلا بعد التأكد من نزع السلاح النووي ” ، مشيرًا إلى استعداد كوريا الشمالية لتدمير منشأة اختبار محركات صواريخ.

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