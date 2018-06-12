كرنفال ضوئي بـ ” مهرجان أبها يجمعنا “

محمد بن طحيطح(صدى):

يشهد شارع الفن وحديقة الورد وسط مدينة أبها فعالية الكرنفال الضوئي ضمن فعاليات مهرجان أبها يجمعنا، لمدة ٥ أيام، ابتداءا من أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بدعم من الهيئة العامة للترفيه.

وتعد هذه الفعالية ثاني فعالية تدعمها هيئة الترفيه ضمن مهرجان أبها، بعد فعالية هوليوود التي ستقام بجوارها وتحديدا في مركز الملك فهد الثقافي قرية المفتاحة، بعدما وجه مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الدعوة للهيئة وهيئتي الثقافة والرياضة وعدد من الجهات الأخرى للمشاركة بفعاليات مماثلة في المهرجان، بما يثري برنامج المهرجان ويمنح كافة الجهات فرصة المشاركة في إنجاحه وظهوره بالمظهر المشرف للمنطقة.

وسيتيح الكرنفال مساحة لعرض مباريات كأس العالم، ومناطق مطاعم وأطفال وبيع سلع، إضافة لمعرض الإضاءة ومسرح العائلات، يشتمل على عروض مسرحية للمهرجين والبهلونين والرأس البالوني والنارية والطبول الملونة والمرأة المتفرقة ودوندو العملاق وفرقة الرجل الواحد والنحت على الجليد، إضافة إلى عروض الموسيقى والألوان والراقصين العمالقة والمهرجان الموسيقى الأحمر.