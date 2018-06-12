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بتكوين تتعافى من خسائرها وسط ارتفاع جماعي

بتكوين تتعافى من خسائرها وسط ارتفاع جماعي
عادل الحربي (صدى):

تعافت العملة الرقمية ” بتكوين ” ، اليوم الثلاثاء، من تراجعها الذي تععرضت له خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وصعدت ” بتكوين ” خلال تعاملات اليوم بنسبة 1.13% إلى 6838.8 دولار، في الساعة الـ09:50 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت الوصيفة ” إيثريوم ” بنسبة 3.25% إلى 532.01 دولار، وارتفعت الريبل بنسبة 1.85% عند 58 سنتًا، كما زادت ” بتكوين كاش ” بنسبة 2.7% إلى 951 دولارًا.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الافتراضية 301.32 مليار دولار، بعدما تراجعت أمس دون مستوى 300 مليار دولار للمرة الأولى في شهرين.

 


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