ارتفاع أسعار النفط بعد لقاء ترامب وكيم جونج

عادل الحربي (صدى):

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا في مستوياتها خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة سنغافورة مع الزعيم الكوري الشمالي، وترقب تقديرات مخزونات النفط الأمريكية.

وارتفعت أسعار خام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.10% عند مستوى 76.54 دولار، في تمام الساعة 9:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما صعدت أسعار عقود الخام الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.18% إلى 66.22 دولار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن قمة سنغافورة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أحرزت تقدمًا كبيرًا معززًا الآمال بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء المواجهة النووية في شبه الجزيرة الكورية، ما أدى إلى ارتفاع الأسواق العالمية.