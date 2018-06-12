ارتفاع أسعار النفط بعد لقاء ترامب وكيم جونج
شهدت أسعار النفط ارتفاعًا في مستوياتها خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة سنغافورة مع الزعيم الكوري الشمالي، وترقب تقديرات مخزونات النفط الأمريكية.
وارتفعت أسعار خام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.10% عند مستوى 76.54 دولار، في تمام الساعة 9:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما صعدت أسعار عقود الخام الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.18% إلى 66.22 دولار.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن قمة سنغافورة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أحرزت تقدمًا كبيرًا معززًا الآمال بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء المواجهة النووية في شبه الجزيرة الكورية، ما أدى إلى ارتفاع الأسواق العالمية.
المرزوق[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 1 ساعة
كوريا الشمالية..ستصبح سوق كبير للنفط والكيماويات مثل جارتها كوريا الجنوبية واليابان..كانت معاقبة الرئيس الأمريكي لإيران (ضربة معلم) البترول الامريكي والخليجي سيغزوا الأسواق الكورية الشمالية.وعلى الإيرانيين ان يشربوا بترولهم ..اتمني على مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ان يرسل تهاني للرئيس الأمريكي والكوري الشمالي وتهنئة خاصة من السعودية الدولتين..
ابو خالد[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 54 دقيقة
لقاء ترامب وكيم جونج وتوقيع الوثيقة الشاملة وبذلك فقدو الايرانيين اهم حليف لهم وانسحاب وشنطن من الاتفاق النووي مع ايران وتهديد وشنطن لدول الاتحاد الاوربي بعقوبات اقتصادية كبيرة لو تعامو مع ايران سوف تسقط الصفويين ومزيد من الخسائر الاقتصادية جراء العقوبات الامريكية ضدها