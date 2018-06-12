” الغذاء والدواء ” توضح توقيت انتهاء صلاحية الأدوية بعد فتحها

نايف السالم(صدى):

قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء ، بالكشف عن كيفية معرفة تواريخ انتھاء صلاحیة الأدوية بعد فتحھا، مشيرة إلى أن الأمر يختلف من دواء إلى آخر.

ونشرت الهيئة إنفوجرافيك توعوي، أوضحت من خلاله أن الأقراص والكبسولات التي تأتي بشريط معدني فإن صلاحیتھا تكون موجودة على أحد طرفي الشريط، أما التي تأتي في علبة صرف الصیدلیة فتنتھي صلاحیتھا بعد 6 أشھر من تاريخ الصرف إلا إذا أبلغك الصیدلي بغیر ذلك، أما الأقراص والكبسولات المخزّنة حسب نظام الجرعة الیومیة، فتستعمل حتى 8 أسابیع من تاريخ صرفھا.

ولفتت إلى أن الأسبرين ” الفوار ” تنتھي صلاحیته بعد شھر واحد من تاريخ صرف العلبة من الصیدلیة، وتبقى السوائل الفمیة صالحة للاستخدام بعد فتحھا لمدة 6 أشھر، أما المضادات الحیوية فلا بد من التأكد من الصیدلي عن تاريخ الصلاحیة إن لم يكن موجوداً على العلبة، مبينة أن السوائل الخارجیة مثل الشامبو والزيوت تظل صالحة حتى 6 أشھر من الفتح أو حسب توصیات الشركة.

وأوضح الانفوجرافيك أن الكريم الذي يكون في العلبة تنتھي صلاحیته بعد شھر من الفتح، أما إن كان في أنبوب فإن صلاحیته تنتھي بعد 6 أشھر، أو حسب توصیات الشركة المصنعة، ونفس الحال أيضاً في المراھم التي تكون في الأنبوبة الضاغطة، أما المراھم التي في العلب فتنتھي صلاحیتھا بعد 3 أشھر من فتحھا.

وأشارت إلى أن قطرات ومراھم العین أو الأذن أو الأنف تنتهي صلاحیتھا بعد 28 يوماً من الفتح، أما بخاخ الربو والحقنة الشرجیة أو التحامیل فتكون صلاحیتھا مكتوبة على العبوة، بینما صلاحیة الإنسولين تكون 4 أسابیع بعد الفتح ،شرط أن يحفظ في درجة حرارة من 8 إلى 2 مئوية.