رسالة تحذيرية من وزير الصحة لأولياء الأمور بشأن الألعاب النارية

علي القحطاني(صدى):

في ضوء ما نشرته ” صدى ” ،بعنوان ” ألعاب الموت .. قصص أطفال تعرضوا لتشوهات بسبب الألعاب النارية ” ، وتأكيدًا على خطورة الألعاب النارية والأضرار التي تسببها للأطفال ،وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، رسالة تحذيرية للآباء والأمهات بعدم شراء الألعاب النارية لأبنائهم.

ونصح الوزير أولياء الأمور قائلا: ” أنصحكم بعدم شراء الألعاب النارية لأبنائكم، لا تكونوا سبباً في إعاقة دائمة لأبنائكم تندمون عليها طوال عمركم ” .

أتي ذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر الذي تكثر خلاله استخدام الأطفال للألعاب النارية كنوع من الاحتفال بالعيد.

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