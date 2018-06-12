بالصور: رغم حواجز الاحتلال.. آلاف المصلين يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

القدس(صدى):

أحيا عشرات آلاف المصلين الفلسطينيين ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، في المسجد الأقصى.

وأظهرت صور بثتها مديرية أوقاف القدس ازدحام ساحات المسجد الأقصى بالمصلين، الذين بلغ عددهم نحو 350 ألف مصل.

كانت شرطة الاحتلال قد أعلنت إغلاق عدة شوارع وطرقات في مدينة القدس المؤدية الى المسجد الأقصى المبارك، فيما أغلقت حاجز قلنديا أمام المركبات وأغلقت حاجز بيت لحم.