منى أبو سليمان: ” حجابي ليس كاملا.. الله يهديني “

أماني الغامدي(صدى):

ردت الإعلامية منى أبو سليمان، على الانتقادات التي يتم توجيهها إليها بسبب حجابها، واتهامها بـ ” الفسق ” من قبل البعض.

وقالت منى أبو سليمان، خلال لقائها ببرنامج ” مجموعة إنسان ” ، ” الحجاب درجات، وحجابي ليس كاملا، لكن ليس معناه أني فاسقة، والله يهديني ” .

وعن الهجوم والانتقادات والأقاويل حول أنها ” مجنسة ” ، قالت أبو سليمان : ” من عدة أشهر تعرضت لهجوم منسق ، وبعدما تحريت اتضح أن الهجوم من أشخاص معينين هم الذين يوجهون تلك الانتقادات قاصدين تشويه صورتها “، مضيفة : ” أنا مش مجنسة، وأنا من مكة المكرمة ” .

وبسؤالها عن سبب إخفاءها لاسم قبيلتها أجابت : ” أنا ضد العنصرية والتعصب القبلي ، والإسلام جاء ليوحد مابين جميع البشر، ولا أحب التمييز أو أن انتقص من قدر أحد ” .

يذكر أن منى أبو سليمان تعتبر أول مذيعة سعودية تظهر على القنوات التلفزيونية ، حيث بدأت حياتها المهنية كمذيعة مع قناة mbc عندما رُشحت لتكون معدة لبرنامج ” كلام نواعم ” .

ولم تجد منى صعوبة في إقناع والدها وهو أحد المفكرين الإسلاميين السعوديين ، بل و ترك والدها الخيار لها ، و حاولت أن تكون داعمة للمرأة السعودية وعاكسة من خلال البرنامج ” كلام نواعم ” لهمومها ومشاكلها.

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